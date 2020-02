MÄRKTE-Coronavirus-Ausbreitung verunsichert US-Anleger

Frankfurt, 20. Feb (Reuters) - Wieder aufflammende Sorgen vor einem Dämpfer für die Weltwirtschaft durch das Coronavirus bereitet der Rekordjagd der Wall Street ein vorläufiges Ende. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 kamen zur Eröffnung am Donnerstag kaum vom Fleck.

“Es ist immer noch unklar, wie lange die Epidemie anhält und wir stark der Effekt auf die Wirtschaft ausfallen wird”, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. Dies gelte nicht nur für China, dem Epizentrum der Virus-Krise, sondern für die Konjunktur weltweit. Da Investoren aber weiterhin auf eine rasche Erholung hofften, sobald das Coronavirus eingedämmt sei, hielten sich die Kursverluste aber in Grenzen.

Bei den Unternehmen rückte E*Trade ins Rampenlicht. Die Aktien des Onlinebrokers stiegen um gut 25 Prozent auf 56,30 Dollar. Morgan Stanley will E*Trade für 58,74 Dollar je Aktie oder insgesamt 13 Milliarden Dollar übernehmen. Die Titel der US-Bank verloren 4,1 Prozent.

Unter Verkaufsdruck gerieten auch L Brands. Der Mode- und Kosmetikkonzern will die Mehrheit an seiner schwächelnden Unterwäsche-Marke “Victoria’s Secret” an den Finanzinvestor Sycamore verkaufen, um sich auf die Kosmetik-Sparte “Bath & Body Works” zu konzentrieren. Gleichzeitig kündigte der langjährige Firmenchef Leslie Wexner seinen Rückzug an. L Brands-Titel gaben 4,1 Prozent nach. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)