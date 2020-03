MÄRKTE-Enttäuschung über G7-Erklärung bremst US-Börsen aus

Frankfurt, 03. Mrz (Reuters) - Geplatzte Hoffnungen auf sofortige Konjunkturhilfen der großen Industriestaaten dämpfen die Kauflaune der US-Anleger. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 verloren zur Eröffnung am Dienstag jeweils etwa ein halbes Prozent. Am Montag hatte der Dow nach Ankündigung einer Telefonkonferenz der Finanzminister und Zentralbankchefs der sieben größten Industriestaaten (G7) 5,1 Prozent zugelegt. Das war der größte Tagesgewinn seit elf Jahren.

Die Gespräche lieferten am Dienstag aber keine konkreten Ergebnisse. Die Teilnehmer bekräftigten lediglich ihre Bereitschaft, der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Ein Hinweis auf baldige Zinssenkungen sei dies nicht, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Anleger überschätzten derzeit die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen und deren Umfang. Derzeit setzen Investoren auf bis zu drei Schritte der Fed von jeweils einem Viertel Prozentpunkt nach unten in den kommenden Monaten.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte Thermo Fisher mit einem Kursplus von 4,9 Prozent. Der Laborausrüster will den deutschen Rivalen Qiagen für 10,4 Milliarden Euro übernehmen. Die beiden Unternehmen passten hervorragend zusammen, lobten die Analysten des Research-Hauses Evercore. Die in den USA notierten Qiagen-Papiere gewannen gut 15 Prozent.

Gefragt waren auch die Titel von Kohl's, die sich um 4,1 Prozent verteuerten. Dank eines starken Weihnachtsgeschäfts machte die Kaufhauskette im abgelaufenen Quartal einen überraschend hohen Gewinn von 1,99 Dollar je Aktie.