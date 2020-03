MÄRKTE-US-Börsen fallen - Virus-Angst überschattet Jobboom

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - US-Anleger blasen angesichts der Corona-Epidemie und ihrer wirtschaftlichen Folgen vor dem Wochenende zum Rückzug. Die amerikanischen Aktienmärkte sackten am Freitag trotz überraschend starker Arbeitsmarktdaten ab.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 fielen um je drei Prozent auf 25.345 und 2935 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 3,1 Prozent auf 8469 Punkte ab.

Im Februar entstanden am US-Arbeitsmarkt 273.000 neue Stellen, von Reuters befragte Ökonomen hatten nur 175.000 erwartet. Vor dem Hintergrund der sich rasch ausbreitenden Virus-Epidemie rechnen Börsianer aber dennoch mit einer weiteren Zinssenkung der Fed bei der regulären Sitzung am 18. März. “Eigentlich sollten solche Daten im Vorgrund stehen, aber heute dominiert die Risikobewertung an den Börsen”, sagte Marktexperte John Doyle vom Vermögensverwalter Tempus. Der Einfluss des Virus auf die Konjunktur werde außerdem frühestens im April wirklich sichtbar werden, ergänzte Rob Mangrelli vom Finanzberater Chatham Financial.

Die Flucht in sichere Häfen drückte die Rendite der zehnjährigen US-Anleihe auf ein Rekordtief von 0,695 Prozent. Das setzte vor allem zinsabhängige Werte wie den Bankensektor unter Druck. Bank of America, Citigroup und JPMorgan verloren bis zu 7,4 Prozent. Auch die unter der schwindenden Reisenachfrage leidenden Fluggesellschaften American Airlines und United fielen je um mehr als sechs Prozent. Fallende Ölpreise machten Energiekonzernen wie Schlumberger zu schaffen, die 4,8 Prozent abgaben. (Reporter: Medha Singh, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Hans-Edzard Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)