MÄRKTE-Geplantes US-Konjunkturprogramm beflügelt Wall Street

Frankfurt, 10. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf ein milliardenschweres Konjunkturprogramm der Regierung in Washington lockt Anleger zurück in den US-Aktienmarkt. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um jeweils mehr als drei Prozent, nachdem sie am “Schwarzen Montag” um jeweils mehr als sieben Prozent eingebrochen waren.

Als Reaktion auf den größten Kursrutsch seit Jahren stellte US-Präsident Donald Trump Steuersenkungen und andere Maßnahmen in Aussicht, die er im Verlauf des Dienstag vorstellen wollte. “Für eine Rückkehr der Zuversicht und eine Erholung der Wirtschaftsaktivität braucht es aber klare Hinweise, dass sich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt”, sagte Holger Schmieding, Chef-Volkswirt der Berenberg Bank.

Zu den größten Kursgewinnern zählten die Ölkonzerne, die am Montag wegen des Ölpreis-Kollapses unter die Räder gekommen waren. Die Aktien von Chevron und Exxon stiegen um bis zu zehn Prozent. Die Papiere von Schieferöl-Förderern wie Marathon, Occidental oder Apache gewannen sogar bis zu 33 Prozent. Francois Rimeu, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters La Francaise, warnte allerdings vor einer Pleitewelle in dieser Gruppe. Wegen des aufwendigen Fracking-Verfahrens benötigten diese Firmen einen Ölpreis von 45 bis 50 Dollar je Barrel (159 Liter), um profitabel zu sein. Die US-Sorte WTI verteuerte sich am Dienstag um acht Prozent auf 33,65 Dollar, nachdem ihr Preis am Montag um ein Viertel abgestürzt war.

