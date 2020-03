MÄRKTE-Hoffnung auf Staatshilfen treibt auch Wall Street an

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf Konjunkturpakete im Kampf gegen eine Rezession hat die US-Börsen am Freitag auf Erholungskurs gehen lassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann zum Handelsauftakt 6,3 Prozent auf 22.540 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte sechs Prozent auf 2632 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 6,2 Prozent auf 7650 Punkte. Im Verlauf bröckelten die Zuwächse allerdings ab.

Anleger zeigten sich optimistisch, dass die Regierung bald ein geschnürtes Maßnahmenpaket präsentiert, das die Wirtschaft im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise stützen soll. Nach dem von US-Präsident Donald Trump überraschend verhängten Einreisestopp für Europäer hatte der Dow Jones am Donnerstag zehn Prozent verloren und den größten Kurssturz seit dem “Schwarzen Montag” von 1987 verzeichnet.

Im zuletzt stark gebeutelten Finanzsektor stiegen Bank of America, Citigroup and JPMorgan Chase am Freitag um bis zu 10,7 Prozent.

Die Papiere der Kreuzfahrtschiff-Betreiber Carnival, Royal Caribbean und Norwegian erholten sich ebenfalls um bis zu 35 Prozent. Der Anstieg der Ölpreise verhalf dem Energiekonzern Exxon Mobil zu einem Kursgewinn von 4,6 Prozent.

Aktien des Softwarekonzerns Oracle kletterten um 12,8 Prozent. Der SAP-Konkurrent hat im Quartal mehr Umsatz erwirtschaftet als von Analysten vorausgesagt.