MÄRKTE-Wall Street stabilisiert - Virus-Sorgen bleiben

Frankfurt, 17. Mrz (Reuters) - Nach dem größten Kursrutsch seit 1987 lässt der Verkaufsdruck an der Wall Street nach. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung am Dienstag jeweils mehr als zwei Prozent zu, nachdem sie am Montag zwischen zwölf und 13 Prozent eingebrochen waren.

Die Notenbanken hätten das Ihre getan, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie abzufedern, sagte Carsten Mumm, Chef-Analyst der Privatbank Donner & Reuschel. “Es kommt jetzt vor allem auf die Politik der Regierungen an, um eine weitere Ausbreitung des Virus und eine Corona-bedingte Konkurswelle operativ gesunder Unternehmen zu vermeiden.” Kurzfristig sei eine größere Erholung erst dann zu erwarten, wenn es eine Entspannung bei den Neuinfektionszahlen gebe.

Vor diesem Hintergrund griffen Investoren bei Aktien von Firmen zu, die an Medikamenten und Impfstoffen gegen den Erreger COVID-19 arbeiten. Nach dem Beginn erster Tests eines Mittels an Menschen legten die Aktien des Herstellers Moderna gut 11 Prozent zu. Regeneron gewannen fast 13 Prozent. Die Pharmafirma hat nach eigenen Angaben zufolge einen Antikörper identifiziert, auf dessen Basis eine Coronavirus-Arznei entwickelt werden könnte.

Die Papiere des “Viagra”-Herstellers Pfizer gewannen 6,3 Prozent. Der Pharmakonzern kooperiert mit dem Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech bei der Entwicklung eines Impfstoffs. Die in den USA notierten BioNTech-Aktien stiegen zur Eröffnung um 66,5 Prozent.

Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.