MÄRKTE-Wall Street kämpft sich nach oben - Anspannung bleibt

New York/Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - Die massiven Geldspritzen der Notenbanken und Regierungen haben am Freitag die Rezessionssorgen der US-Anleger etwas in den Hintergrund gerückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,8 Prozent auf 20.253 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 0,9 Prozent auf 2431 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 1,4 Prozent auf 7248 Zähler zu.

“Das passiert, weil sowohl die Zentralbanken als auch die Regierungen signalisieren, dass sie bereit sind, alles zu tun, was nötig ist”, sagte Ökonom Teeuwe Mevissen von der Rabobank. Die Investoren rechneten angesichts der Coronavirus-Pandemie mit weiteren finanziellen Hilfen von der US-Regierung. “Aber im Allgemeinen glaube ich nicht, dass diese Bewegungen signalisieren, dass das Schlimmste vorbei ist und wir bald wieder zur Normalität zurückkehren werden”, ergänzte Mevissen.

Auf Erholungskurs gingen die unter die Räder geratenen Aktien von Fluggesellschaften und Touristikwerte. United und Delta legten bis zu 8,9 Prozent zu. Auch Technologiekonzerne waren gefragt, Aktien von Microsoft und Intel stiegen um bis zu 2,2 Prozent.

Die Aussicht auf den Einsatz eines Malaria-Mittels zur Bekämpfung des Coronavirus bescherte dem Hersteller Mylan einen Kurssprung von rund neun Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet der Firma zufolge die Arznei als Kandidaten für eine Zulassung im Einsatz gegen den Erreger Covid-19. (Reporter: Medha Singh udn Anika Ross, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)