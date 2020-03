MÄRKTE-Hoffnung auf Zwei-Billionen-Hilfspaket treibt US-Börsen

Frankfurt/Bangalore, 24. Mrz (Reuters) - Die Hoffnung auf ein Rettungspaket für die US-Wirtschaft in der Coronakrise lässt Anleger an der Wall Street zugreifen. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 7,5 Prozent.

Noch am Dienstag könnte sich der US-Senat auf ein Paket im Volumen von zwei Billionen Dollar einigen. Das sagten Verhandlungsteilnehmer. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nanci Pelosi, sagte dem Sender CNBC, die Aussicht sei gut, dass das Paket in den nächsten Stunden verabschiedet werden könne.

Zusätzlichen Schub erhielten die Börsen von den Hilfen der US-Notenbank Fed. Diese verschafften Investoren eine Atempause in der Abwärtsspirale, sagte Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp. “Da ist auch noch etwas Luft, da die Märkte die Vor- und Nachteile dieses größten geldpolitischen Experiments aller Zeiten abzuwägen versuchen.” Die US-Notenbank will unter anderem Wertpapiere in unbegrenzter Höhe aufkaufen.

Zu den größten Gewinnern am Aktienmarkt gehörten Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta oder United mit Kursgewinnen von bis zu 23,5 Prozent. Unabhängig von den Hilfen für die Gesamtwirtschaft planen die Demokraten im US-Repräsentantenhaus ein milliardenschweres Hilfspaket für die von den Reisebeschränkungen besonders hart getroffenen Branche. Die Aktien des Flugzeugbauers Boeing gewannen 18,3 Prozent.

