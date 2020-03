MÄRKTE-US-Börsen starten fester - Unsicherheit bleibt hoch

Bangalore/Frankfurt, 30. Mrz (Reuters) - Die US-Börsen sind zum Wochenauftakt fester in den Handel gestartet. Allerdings blieb die Unsicherheit am Markt hoch, nachdem US-Präsident Donald Trump im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie den Kurs gewechselt und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens verlängert hatte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,7 Prozent fester bei 21.777 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 2571 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq 1,3 Prozent auf 7597 Punkte. “Es gibt keine Möglichkeit, die kurzfristigen Entwicklungen an den Märkten vorherzusagen, wenn alles immer noch so sehr im Fluss ist”, sagte David Bahnsen, Chefinvestor bei der Bahnsen-Gruppe. “Unbekannt ist, wie schnell sich die Wirtschaft erholt, und das wird auch die kommenden Wochen und Monate so bleiben.”

Trump hatte am Sonntag Abstand von seinem Plan genommen, die Wirtschaft zu Ostern wieder hochfahren zu lassen. Die USA sind inzwischen am stärksten von der Pandemie betroffen, die Infektionszahlen steigen rapide an. Selbst im besten Fall könnten in den USA alleine 100.000 bis 200.000 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit sterben, sagte die Gesundheitskoordinatorin im US-Präsidialamt, Deborah Birx, und bezog sich damit auf Berechnungen des obersten Epidemologen Anthony Fauci.

Um 4,3 Prozent aufwärts ging es für die Aktien des Pharmakonzerns Johnson & Johnson. Das Unternehmen kündigte an, bis September klinische Tests eines experimentellen Corona-Impfstoffs zu beginnen. Ziel sei es, den Impfstoff Anfang 2021 für Notfalleinsätze zur Verfügung zu haben.

