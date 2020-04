MÄRKTE-Jobverlust schreckt US-Anleger nicht - Ölpreisanstieg stützt

New York, 03. Apr (Reuters) - Der drastische Jobabbau in den USA hat Anleger an der Wall Street am Freitag nicht schockiert. Gestützt auf kräftig steigende Ölpreise lagen die Indizes sogar knapp im Plus. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte bei 21.420 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 2529 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,1 Prozent auf 7499 Punkte.

Nach dem Ausbruch der Coronavirus-Krise sind in den USA um ein Vielfaches mehr Jobs gestrichen worden als erwartet. Im vorigen Monat wurden 701.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft statt der erwarteten 100.000 abgebaut. “Der Job-Bericht lässt das Erdbeben und die Nachbeben, die den US-Arbeitsmarkt durchziehen, bereits erahnen”, sagte Joe Brusuelas, Chefökonom beim Vermögensverwalter RSM. “Was wir momentan sehen, ist der größte Aderlass auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt seit der Großen Depression”. Das Schlimmste liegt Experten zufolge aber noch voraus, da die Auswirkungen der Pandemie im März noch nicht vollständig erkennbar sind. Einige Experten spekulierten angesichts der Misere auf weitere Notenbank-Hilfen.

Als Stütze für den Aktienmarkt erwies sich der Anstieg der Ölpreise um vierzehn Prozent. Investoren spekulierten auf eine bevorstehende Einigung der großen Förderländer (OPEC+) auf weitere Produktionskürzungen. Aktien von Ölkonzernen wie Chevron , Exxon Mobil< XOM.N>, Diamondback Energy, Apache und Occidental kletterten um bis zu acht Prozent.

Fortschritte bei der Produktion des Model Y ermuntern Anleger zum Einstieg bei Tesla. Die Aktien des Elektroauto-Bauers stiegen um mehr als zwölf Prozent. Die Fertigung und Auslieferung lägen vor dem Zeitplan. Zudem erziele die Tesla-Fabrik in Shanghai trotz Rückschlägen weiter eine Rekordproduktion.

Reporter: Medha Singh, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168