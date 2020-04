MÄRKTE-Hoffnungsschimmer in Virus-Krise beflügelt US-Börsen

Frankfurt, 06. Apr (Reuters) - In Erwartung einer raschen Eindämmung des Coronavirus kehren Anleger an die Wall Street zurück. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Montag um jeweils etwa vier Prozent, nachdem der von der Pandemie besonders hart getroffenen Bundesstaat New York am Wochenende rückläufige Todeszahlen bekanntgegeben hatte.

“Das ist eine große Erleichterung für den Markt”, sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Schließlich lebe eine Vielzahl von Bankern und Fondsmanagern in der Region. “Es bedeutet aber nicht, dass wir über den Berg sind.” Es sei mit ein, zwei weiteren harten Wochen zu rechnen. Investoren griffen dennoch bei Freizeit- und Touristikwerten zu. So gewannen Aktien der Hotelkette Hilton, des Casino-Betreibers Wynn und des Online-Reisebüros Expedia bis zu zwölf Prozent.

Die Papiere von Co-Diagnostics gewannen sogar fast 30 Prozent. Die US-Gesundheitsbehörde gab einem Corona-Test der Medizintechnikfirma grünes Licht. Dieser sei treffgenauer und billiger als Konkurrenzprodukte, konstatierte Analyst Yi Chen vom Finanzdienstleister Wainwright. Daher bekräftige er seine Kaufempfehlung für die Aktie.

Für Zoom ging es dagegen knapp 14 Prozent abwärts. Der Anbieter von Videokonferenzen leidet unter Datenschutz-Bedenken. Einige US-Schulbezirke verbieten daher die Nutzung der Software für Online-Unterricht.

