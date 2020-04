MÄRKTE-Hoffnung auf Entspannung in Virus-Krise beflügelt Wall Street

Frankfurt, 07. Apr (Reuters) - Die Hoffnung auf eine baldige Eindämmung des Coronavirus lockt Anleger vermehrt an die Wall Street zurück. Die US-Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 3,9 Prozent. Zuvor hatten die Gouverneure der von der Pandemie besonders hart getroffenen Bundesstaaten New York und New Jersey von ersten Anzeichen für abflachende Infektionsraten berichtet.

“Unserer Ansicht nach wäre es falsch anzunehmen, dass die Coronavirus-Pandemie vollständig hinter uns liegt, da es noch keine endgültige Heilung gibt”, warnte Chris Ganatti, Chef-Analyst des Vermögensverwalters WisdomTree. “Viele Länder auf der ganzen Welt haben weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Märkte könnten weitere Rückschläge erleiden.”

Investoren setzten dennoch auf eine nahende Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Sie deckten sich vor allem mit Freitzeit- und Touristik-Werten ein, die in den vergangenen Wochen besonders hart gebeutelt worden waren. So stiegen die Aktien des Kreuzfahrt-Verantstalters Carnival, der Fluggesellschaft Delta, der Hotelkette Marriot, des Casino-Betreibers MGM und des Online-Reisebüros Booking.com um bis zu 22 Prozent.

Gefragt waren auch die Titel von Schieferölförderern wie Marathon, Occidental oder Apache, die sich um bis zu zwölf Prozent verteuerten. Sie profitierten Börsianern zufolge von der Hoffnung auf eine deutliche Reduzierung der Drosselung durch die in der “Opec+” organisierten Exportländer. Wegen des aufwendigen Fracking-Verfahrens arbeiten Schieferölförderer Experten zufolge erst ab einem Ölpreis von etwa 50 Dollar je Barrel profitabel. Die US-Sorte WTI kostete am Dienstag mit 26,27 Dollar 0,7 Prozent mehr als am Montag.

Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.