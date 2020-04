MÄRKTE-Trumps Startpläne und Hoffnungen auf Corona-Mittel treiben Wall Street

Frankfurt/Bangalore, 17. Apr (Reuters) - Die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Wiederbelebung der US-Wirtschaft sowie ein Bericht über positive Zwischenergebnisse einer Medikamentenstudie zu einem Coronavirus-Mittel wecken die Kauflaune bei US-Anlegern. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 2,3 Prozent fester bei 24.080 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 2,1 Prozent auf 2857 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 1,5 Prozent auf 8658 Punkte. “Die Nachrichten über ein mögliches Mittel am gleichen Tag, an dem Trump seine Eröffnungspläne vorgelegt hat, bieten Grund für Optimismus, dass bald irgendwie so etwas wie Normalität zurückkehrt”, sagte Joshua Mahony, Marktanalyst beim Brokerhaus IG.

Dem Bericht auf einer medizinischen Internet-Seite zufolge zeigte das bei Ebola wirkungslose Gilead-Mittel Remdesivir Erfolge in einer Studie zu schwer erkrankten COVID-19-Patienten. Die Gilead-Aktien schnellten um gut zwölf Prozent nach oben.

Auch die Boeing-Papiere gehörten mit einem Plus von gut elf Prozent zu den Gewinnern. Der Airbus-Rivale kündigte an, die Flugzeugfertigung in der kommenden Woche wieder anlaufen zu lassen.

