MÄRKTE-US-Börsen legen zu - Hoffnung auf Coronavirus-Mittel

Frankfurt, 29. Apr (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasches Ende der Coronavirus-Krise steigen Anleger in den US-Aktienmarkt ein. Zusätzlichen Schub erhielten die Leitindizes von positiv aufgenommenen Firmenbilanzen. Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um jeweils etwa zwei Prozent.

Mut machte Investoren die Aussage des US-Pharmakonzerns Gilead, das Medikament Remdesivir habe bei Tests an Corona-Patienten ermutigende Ergebnisse gezeigt. Die Aktien des Unternehmens stiegen daraufhin um sieben Prozent.

Gefragt waren auch die Anteilsscheine der Google-Mutter Alphabet, die sich um gut neun Prozent verteuerten. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen übertroffen, da die Werbeeinnahmen weniger stark zurückgegangen seien als befürchtet, schrieb Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies.

Bei Boeing ließen sich Investoren von einem Quartalsverlust nicht verschrecken. Die Papiere stiegen um 5,3 Prozent, weil der Flugzeugbauer sich optimistisch äußerte, genügend Geld aufzutreiben, um die Virus-Krise zu meistern.

Für die Titel der Kaffeehauskette Starbucks ging es dagegen ein knappes Prozent bergab. Die Geschäftszahlen hätten zwar weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Peter Saleh vom Brokerhaus BTIG. “Wir sind aber nicht davon überzeugt, dass die Verbraucher zu ihren alten Konsumgewohnheiten zurückkehren, sobald die Coronavirus-Beschränkungen aufgehoben werden.” Die Rückkehr auf den Wachstumspfad sei frühestens Anfang 2021 zu erwarten.

