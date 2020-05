MÄRKTE-Streit zwischen USA und China lastet auf US-Börsen

Bangalore/Frankfurt, 04. Mai (Reuters) - Der zunehmende Streit zwischen den USA und China über die Herkunft des neuartigen Coronavirus schlägt den Anlegern an der Wall Street auf die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 1,5 Prozent schwächer bei 23.380 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,9 Prozent auf 2804 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,7 Prozent nach auf 8541 Punkte. US-Präsident Donald Trump macht China für die Pandemie verantwortlich und drohte in diesem Zusammenhang mit neuen Zöllen. Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank, erinnerte daran, wie nervös die Märkte auf den Handelskrieg zwischen den USA und China reagiert hätten. Wenn es nun so weitergehe, dann könne das Endspiel viel schlimmer werden als ein schlichter Handelskonflikt, sagte er.

Unter Druck gerieten die Aktien von Fluggesellschaften wie Delta Air Lines, American Airlines, Southwest und United mit einem Minus von bis zu 14,5 Prozent. Die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway des US-Börsenstars Warren Buffett hatte am Wochenende angekündigt, sich von seinen Beteiligungen an den Airlines zu trennen. Die Luftfahrtbranche wurde von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen. Per Ende 2019 hielt Berkshire elf Prozent an Delta Air Lines, zehn Prozent an American Airlines, neun Prozent an United Airlines und rund zehn Prozent an Southwest Airlines. Berkshire selbst fuhr einen Rekordverlust von fast 50 Milliarden Dollar ein. Randy Frederick, Experte beim Finanzdienstleister Charles Schwab sagte, das deutet darauf hin, dass Buffett nicht allzu viele Investitionsmöglichkeiten sehe und stattdessen Bargeld halte.

