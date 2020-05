MÄRKTE-Mögliche Lockdown-Lockerung gibt Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 06. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Erholung der US-Wirtschaft steigen Anleger an der Wall Street wieder in den Aktienmarkt ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung am Mittwoch bis zu ein Prozent zu.

Die rabenschwarzen US-Arbeitsmarktdaten dämpften die Kauflaune kaum. Der privaten Arbeitsagentur ADP zufolge fielen im April gut 20 Millionen Stellen weg. Der bisherige Rekord aus dem Finanzkrisenjahr 2009 lag bei 835.000 gestrichenen Jobs. “Wir wussten, dass es schlimm werden würde”, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. Die Zahlen deckten sich mit der Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den vergangenen Wochen. “Die Märkte konzentrieren sich auf die potenzielle Konjunkturerholung.” Die große Frage sei allerdings, ob die Coronavirus-Restriktionen zu schnell gelockert würden.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte General Motors (GM) mit einem Kursplus von knapp neun Prozent. Die finanziellen Belastungen des Autobauers durch den Produktionsstillstand seien geringer als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Philippe Houchois von der Investmentbank Jefferies. Außerdem sei die Gewinnmarge von 8,5 Prozent im Nordamerika-Geschäft beeindruckend.

Die Titel von Mattel rutschten dagegen um mehr als sieben Prozent ab. Der Umsatz des Spielzeug-Herstellers sei überraschend stark zurückgegangen, bemängelte Analyst Jaime Katz vom Research-Haus Morningstar. Vor allem das Geschäft mit dem Vorzeigeprodukt “Barbie” laufe enttäuschend.

Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.