MÄRKTE-China-Daten geben Wall Street Auftrieb

Frankfurt, 07. Mai (Reuters) - Ein überraschender Anstieg der chinesischen Exporte ermuntert Anleger zum Einstieg in den US-Aktienmarkt. Die anhaltende Entlassungswelle in den den USA nahmen sie dagegen gelassen hin. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils mehr als ein Prozent.

“Da die Erwartungen so niedrig sind, wird jede positive Nachricht willkommen geheißen”, sagte Finanzmarkt-Experte Rick Meckler vom Vermögensverwalter Cherry Lane. “Negative Nachrichten werden dagegen bis zu einem gewissen Grad beiseitegeschoben.” Die chinesischen Exporte stiegen im April unerwartet um 3,5 Prozent. Analysten hatten mit einem Einbruch um fast 16 Prozent gerechnet. In der vergangenen Woche beantragten weitere 3,2 Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe. Damit summiert sich der Zahl der Antragsteller binnen weniger Wochen auf gut 33 Millionen.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählte PayPal. Zwar brockte die Coronavirus-Pandemie dem Zahlungsdienstleister zum Jahresauftakt einen Gewinneinbruch ein. Die Entwicklung im April und Anfang Mai deute allerdings darauf hin, dass sich das Geschäft schneller erhole als gedacht, konstatierte Analyst George Mihalos vom Vermögensverwalter Cowen. Dank des verstärkten Trends zum Online-Handel könnte PayPal gestärkt aus der Krise hervorgehen. Die Aktien der Firma stiegen um zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 141 Dollar.

Die Papiere von Lyft gewannen fast 17 Prozent. Das Quartalsergebnis des Fahrdienst-Vermittlers habe ihre Erwartungen übertroffen, lobten die Analysten des Research-Hauses D.A. Davidson. Dem Uber-Rivalen zufolge zieht die Nachfrage wieder an. Das Unternehmen sieht sich zudem weiter auf dem Weg zum Sprung über die Gewinnschwelle. Uber-Titel legte sieben Prozent zu.

