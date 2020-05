MÄRKTE-Furcht vor neuer Corona-Infektionswelle belastet US-Börsen

Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - US-Anleger haben sich zum Wochenauftakt zurückgezogen. Sorgen bereiteten Börsianern die wieder erhöhte Ansteckungsrate in Deutschland und die steigenden Infektionszahlen in Südkorea. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Montag um ein Prozent auf 24.101 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,9 Prozent ab auf 2904 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,7 Prozent auf 9055 Punkte.

Die Rückschläge bei den Neuinfektionen in einigen Ländern machten die zuletzt aufgekommenen Hoffnungen auf eine rasche Erholung der Wirtschaft zunichte, sagte Portfoliomanager Gerald Sparrow vom Vermögensverwalter Sparrow Growth Fund.

Aktien aus der Tourismusbranche gerieten besonders stark unter Druck. Kreuzfahrtbetreiber Carnival und Norwegian verloren bis zu 2,5 Prozent. Die Fluggesellschafen American Airlines und United gaben bis zu 4,4 Prozent ab. Marriott-Aktien fielen um viereinhalb Prozent. Die Hotelkette verfehlte mit ihren Quartalszahlen die bereits drastisch gesenkten Erwartungen der Marktteilnehmer.

Mehr als neun Prozent aufwärts ging es hingegen für Aktien des Kosmetikkonzerns Coty. Der Finanzinvestor KKR geht eine strategische Partnerschaft mit dem Konzern ein und übernimmt einen Mehrheitsanteil an den Kosmetikmarken rund um Wella. Die Marken werden dabei mit etwa 4,3 Milliarden US-Dollar bewertet.

