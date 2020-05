MÄRKTE-Streit zwschen USA und China verdirbt US-Anlegern die Laune

Frankfurt/Bangalore, 15. Mai (Reuters) - Der wieder aufflammende Streit zwischen den USA und China verdirbt den Anlegern in New York die Laune. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,5 Prozent schwächer bei 23.504 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,9 Prozent auf 2827 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 0,9 Prozent ab auf 8860 Punkte. Börsianer verwiesen auf die Entscheidung der US-Regierung, US-Chipherstellern Lieferungen an den chinesischen Mobilfunkausrüster und Smartphonehersteller Huawei zu untersagen. Es bestehe die Sorge, dass ein neu aufflammender Handelsstreit eine noch tiefere Wirtschaftskrise auslösen könnte als die Coronavirus-Pandemie, sagte Art Hogan, Chefstratege beim Finanzdienstleister National Securities.

Unter Druck gerieten Chipwerte: Die Papiere von Qualcomm, AMD oder Micron verloren bis zu 6,5 Prozent, die Titel von Lam Reserach oder KLA gaben ebenfalls nach. Auch die Boeing-Aktien gehörten zu den Verlierern: In einem Leitartikel brachte der Chefredakteur der Global Times ins Spiel, Vergeltungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen, die auch den Flugzeugbauer betreffen. Die Global Times steht der Kommunistischen Partei nahe. Sie ist zwar kein offizielles Sprachrohr, aber ihre Einstellungen spiegeln oft die der Regierung wider.

