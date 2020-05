MÄRKTE-Hoffnung auf Konjunkturhilfen und Impfstoff treibt US-Börsen

Frankfurt, 18. Mai (Reuters) - Die Aussicht auf weitere Geldspritzen der US-Notenbank Fed lockt Anleger in die US-Aktienmärkte zurück. Zusätzlichen Rückenwind erhielten Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 von ermutigenden Testergebnissen eines möglichen Coronavirus-Impfstoffs. Die US-Leitindizes gewannen zur Eröffnung am Montag bis zu 2,9 Prozent zu.

Den Papiere von Moderna winkte mit einem Plus von gut 30 Prozent sogar ein Rekord-Tagesgewinn. Sie waren mit 87 Dollar so teuer wie noch nie, nachdem ein Impfstoff-Kandidat der Firma bei ersten Tests vielversprechende Ergebnisse gezeigt hatte. Die US-Gesundheitsbehörde stellte daraufhin eine beschleunigte Zulassung des Mittels in Aussicht.

Mut hätten Anlegern auch die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Wochenende gemacht, sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. “Alles dreht sich um die Konjunktur und den Neustart der Wirtschaft in einigen Bundesstaaten und Ländern rund um die Welt.” Powell hatte in einem TV-Interview unter anderem betont, dass sein Haus der Konjunktur bei Bedarf erneut unter die Arme greifen werde.

Die Lockerung der Virus-Restriktionen in zahlreichen Ländern beflügelte vor allem die Reise- und Touristikwerte. So stiegen die Aktien der Fluggesellschaften American, Delta und United Airlines um bis zu elf Prozent. Die Papiere der Kreuzfahrt-Veranstalter Carnival und Royal Caribbean gewannen jeweils mehr als elf Prozent.

Die geplante Wiedereröffnung der nordamerikanischen Werke verhalf den Autobauern Ford und General Motors (GM) zu Kursgewinnen von bis zu zehn Prozent. Dank der geplanten Wiedereröffnung weiterer Filialen legten die Titel des iPhone-Anbieters Apple 1,5 Prozent zu.

