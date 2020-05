MÄRKTE-Wall Street fester - Fed-Protokolle im Blick

Frankfurt, 20. Mai (Reuters) - An der Wall Street dominiert weiter die Hoffnung auf eine zügige Wirtschaftserholung. Die drei großen Börsen-Indizes legten am Mittwoch jeweils 1,3 Prozent zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand dabei bei 24.524 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 bei 2960 Zählern und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 9311 Punkten.

Allzu große Kurssprünge nach oben seien nicht zu erwarten, allerdings auch kein Abwärtstrend, sagte Ökonomin Simona Gambarini vom Vermögensberater Capital Economics. “Da die Lockdowns gelockert werden und die Coronavirus-Epidemie in immer mehr Ländern unter Kontrolle gebracht wird, ist eine gewisse Erholung der Wirtschaft bereits in den Aktienkursen eingepreist.” Investoren hofften auf weitere Unterstützung für die von der Krise gebeutelten Wirtschaftszweige. US-Finanzminister Steven Mnuchin und Notenbankchef Jerome Powell hatten am Dienstag signalisiert, weitere Maßnahmen zu erwägen, um die Folgen abzufedern. Wie diese aussehen könnten, werden Investoren aus den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung herauszulesen versuchen. Diese werden am Abend (MESZ) veröffentlicht.

Ein Quartalsergebnis über den Markterwartungen trieb die Aktien der Baumarktkette Lowe’s um mehr als vier Prozent nach oben. Weil viele Amerikaner die Zeit der Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie für Renovierungen nutzten, stieg der Gewinn zum Jahresauftakt.

Ermutigende Testergebnisse für einen Impfstoff gegen das Coronavirus bescherten Inovio einen Kurssprung. Die Aktien der Pharmafirma kletterten um knapp elf Prozent. Nach Unternehmensangaben verliefen Tierversuche erfolgreich. Erste Ergebnisse von Tests an Menschen würden für Juni erwartet.

