MÄRKTE-Wall Street tritt auf der Stelle

New York/Frankfurt, 21. Mai (Reuters) - Die US-Börsen sind am Donnerstag kaum vom Fleck gekommen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte bei 24.650 Punkten rund 0,3 Prozent höher. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq lagen wenig verändert bei 2976 und 9392 Punkten.

Für Verunsicherung an den Börsen sorgten neuerliche Spannungen zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hat China wiederholt im Umgang mit der Corona-Krise eine Verschleierungstaktik vorgeworfen und die Führung in Peking für die Pandemie verantwortlich gemacht. “Alle konzentrieren sich darauf, wo es zwischen China und den Vereinigten Staaten hingehen wird, die beide mit dem Finger auf den Umgang mit dem Coronavirus zeigen und wer dafür verantwortlich ist, dass das Handelsabkommen der Phase Eins eingehalten wird”, sagte Marktanalyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Indes stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA zwar auf 2,44 Millionen, damit jedoch nicht mehr ganz so stark.

Auf Erholungskurs gingen Aktien aus der Reisebranche. Papiere des Flugzeugbauers Boeing gewannen vier Prozent, United Airlines legten 3,7 Prozent zu. Aktien von Expedia gaben ihre anfänglichen Kursgewinne indes schnell wieder ab und lagen anschließend 1,5 Prozent schwächer. Das Online-Reisebuchungsunternehmen geht infolge einer Erholung der Nachfrage im Mai von einem geringeren Verlust im zweiten Quartal als erwartet aus.

Rund ein Prozent aufwärts ging es für Papiere von Baidu. Der chinesische Suchmaschinenbetreiber erwägt Insidern zufolge den Rückzug von der US-Technologiebörse Nasdaq.

