MÄRKTE-US-Anleger setzen auf Aufschwung - Hongkong-Krise zweitrangig

Frankfurt, 27. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Konjunktur kehren weitere Anleger in den US-Aktienmarkt zurück. Der Streit zwischen den USA und China um ein Sicherheitsgesetz für Hongkong spielte am Mittwoch nur eine untergeordnete Rolle. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung bis zu 1,4 Prozent zu, die Nasdaq drehte aber kurz nach Handelsstart ins Minus.

“Die Fähigkeit des Marktes, die Spannungen zwischen den USA und China von der positiven Stimmung durch das Wiederhochfahren der Wirtschaft zu trennen, sind ein Spiegelbild der unglaublichen Konjunkturhilfen, die weltweit von Notenbanken und Regierungen gewährt werden”, sagte Stephen Innes, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Axicorp.

Dank der gelockerten Coronavirus-Restriktionen gehörten die Reise- und Freizeitwerte erneut zu den Favoriten. So stiegen die Aktien der Fluggesellschaften American, Delta und United, der Kreuzfahrt-Anbieter Carnival, Norwegian und Royal Caribbean sowie der Casino-Betreiber Las Vegas Sands, MGM und Wynn um bis zu zwölf Prozent.

Titel von Twitter rutschten dagegen um ein knappes Prozent ab. Nachdem der Kurznachrichtendienst zwei der Beiträge von US-Präsident Donald Trump erstmals mit Warnhinweisen wegen falscher Faktendarstellung gekennzeichnet hatte, drohte Trump sozialen Medien mit Regulierung oder Schließung. Die Papiere von Facebook gaben gut ein Prozent nach.

