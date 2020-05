MÄRKTE-Wall Street legt Verschnaufpause ein

Frankfurt, 28. Mai (Reuters) - US-Anleger haben nach der jüngsten Kursrally eine Atempause eingelegt. Alle drei großen Indizes an der Wall Street traten am Donnerstag auf der Stelle, nachdem sie zuvor drei Tage in Folge zugelegt hatten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag dabei bei 25.590 Punkten, der S&P500 bei 3036 Punkten und der Index der Technologiebörse Nasdaq bei 9410 Punkten.

Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China trübten Marktteilnehmern zufolge die Stimmung. Wegen des Streits um das chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong erwägen die USA Insidern zufolge, der Sonderverwaltungszone den bevorzugten Zollstatus zu entziehen. “Was mit Hongkong geschieht, fühlt sich an wie der erste Frost in einem neuen Kalten Krieg”, sagte Analyst Jasper Lawler vom Vermögensberater London Capital Group. In der Coronavirus-Krise steigt indes die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA nicht mehr ganz so stark. Die Job-Unsicherheit dürfte aber die Konsumlaune weiter belasten.

Die Wiederaufnahme der Produktion des Flugzeugmodelles 737 MAX beflügelte Boeing und seine Zulieferer. Der einstige Verkaufsschlager erhielt im März 2019 nach zwei Abstürzen von Maschinen diesen Typs ein Flugverbot. Boeing-Papiere gewannen mehr als drei Prozent, Hauptzulieferer Spirit AeroSystems mehr als fünf Prozent. General Electric und Raytheon Technologies notierten ebenfalls höher.

Aktien des Halbleiterherstellers Micron verloren vier Prozent, obwohl der Konzern seine Umsatzerwartungen für das dritte Quartal angehoben hatte.

