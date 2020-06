MÄRKTE-Konjunkturoptimismus hilft Wall Street - Unruhen bremsen

Frankfurt, 02. Jun (Reuters) - US-Anleger setzen auf eine rasche Erholung der Konjunktur und steigen deshalb in den US-Aktienmarkt ein. Die anhaltenden Unruhen im Land dämpften die Stimmung allerdings und hielten die Aufschläge in Grenzen. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um etwa ein halbes Prozent.

Das Wiederhochfahren der Wirtschaft nach der Lockerung der Coronavirus-Restriktionen wiege schwerer als vorübergehende Schließungen von Geschäften in den Städten mit Massenprotesten, sagte Art Hogan, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters National Securities. “Es ist ein emotional aufgeladenes Thema, das wirtschaftlich aber weniger greifbar ist.” Seit Tagen protestieren viele Tausende gegen Rassismus und Polizeigewalt, nachdem vor einer Woche mit George Floyd erneut ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam.

Bei den Aktienwerten stach Moneygram mit einem Plus von fast 45 Prozent für Aufsehen. Das ist der zweitgrößte Kurssprung der Firmengeschichte. Einem Medienbericht zufolge will der Rivale Western Union den Geldversender übernehmen. Die Titel von Western Union gewannen gut 13 Prozent. Dieser Zusammenschluss werde von den Wettbewerbsbehörden sicher akribisch geprüft, schrieb Analyst Mark Palmer vom Brokerhaus BTIG. Die Chancen für eine Genehmigung stünden aber wegen des harten Wettbewerbs mit Online-Zahlungsabwicklern aber nicht schlecht.

