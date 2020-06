MÄRKTE-Wall Street auf Erholungskurs - Adobe im Aufwind

12. Jun (Reuters) - Nach dem jüngsten Ausverkauf kehren Anleger in den US-Aktienmarkt zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Freitag um bis zu drei Prozent, nachdem der Dow Jones am Donnerstag unter anderem wegen der Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Infektionswelle um knapp sieben Prozent eingebrochen war.

“Es wird immer Schlagzeilen über steigende Fallzahlen geben”, sagte Ryan Giannotto, Chef-Analyst des Fondsanbieters GraniteShares. “Daran müssen sich Märkte, Anleger und Firmen gewöhnen.” Investoren deckten sich vor allem mit Werten ein, die zuletzt unter die Räder gekommen waren. So stiegen die Aktien des Flugzeugbauers Boeing um zehn Prozent, die Titel der Bank of America und der Citigroup um jeweils etwa fünf Prozent, sowie die Papiere der Kreuzfahrt-Gesellschaft Norwegian um fast 14 Prozent.

Gefragt waren auch Adobe, die sich um knapp sechs Prozent verteuerten. Dank eines boomenden Cloud-Geschäfts verbuchte der “Photoshop”-Anbieter einen überraschend hohen Quartalsgewinn. “Die Technologiebranche hat bisher die Richtung vorgegeben und wird dies wohl auch weiter tun”, sagte Finanzmarkt-Experte Stuart Rumble vom Fondsanbieter Fidelity. Durch die Coronavirus-Krise verstärke sich der Trend, Geschäftsprozesse zu digitalisieren und über das Internet abzuwickeln.

