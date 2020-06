MÄRKTE-Rekordplus im Einzelhandel beflügelt US-Börsen

Frankfurt/Bangalore, 16. Jun (Reuters) - Ein Rekordanstieg bei den US-Einzelhandelsumsätzen im Mai hat für Kauflaune auch an den US-Aktienmärkten gesorgt. Börsianer hoffen auf eine rasche Belebung der Konjunktur. Auch ermutigende Studienergebnisse bei der Behandlung von schwer kranken Covid-19-Patienten hoben die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag 3,1 Prozent fester bei 26.550 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 2,7 Prozent auf 3149 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 2,2 Prozent auf 9938 Punkte zu. “Wenn man sich die Konjunkturdaten ansieht, sind sie ein weiterer Indikator dafür, dass eine V-förmige Erholung wahrscheinlicher sein könnte als zunächst angenommen”, sagte Mike Loewengart, Experte beim Finanzdienstleister E*Trade. “Ein mögliches Medikament gegen Covid-19 in Großbritannien zusammen mit Rekord-Einzelhandelsdaten und zusätzlichen Konjunkturhilfen wird mit ungezügeltem Optimismus aufgenommen.”

Einer Studie zufolge verringerte sich die Sterblichkeit bei den Covid-19-Patienten um ein Drittel, denen das Mittel Dexamethason verabreicht wurde. Wissenschaftler bezeichneten das als “Durchbruch” und legten nahe, das Medikament als Standardtherapie einzusetzen. Bislang gibt es weder einen Impfstoff noch ein Gegenmittel gegen das neuartige Coronavirus, mit dem sich weltweit bislang mehr als acht Millionen Menschen angesteckt haben.

Gefragt an der Wall Street waren die Aktien von Einzelhandelsunternehmen wie Macy’s, Kohl’s und NOrdstrom, die bis zu 14,5 Prozent zulegten. Die US-Einzelhändler nahmen im Mai 17,7 Prozent mehr ein als im Vormonat, vor allem die Autobranche konnte sich über ein dickes Plus freuen.

Reporterin: Medha Singh und Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.