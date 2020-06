MÄRKTE-Virussorgen und Arbeitslosenzahlen lasten auf US-Börsen

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - Die steigende Zahl von Corona-Fällen hat die Anleger an der Wall Street am Donnerstag verunsichert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel um 0,5 Prozent auf 25.986 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 notierte 0,1 Prozent tiefer bei 3110 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq lag indes 0,2 Prozent höher bei 9927 Punkten.

In mehreren US-Bundesstaaten steigen die Corona-Neuinfektionen so stark wie zuvor. Dazu kommt der Ausbruch in der chinesischen Hauptstadt Peking. Ohne eine Impfung oder eine Lösung für dieses Gesundheitsproblem werde die Wirtschaft weiter darunter leiden, sagte Anlagestratege Nate Fischer vom Vermögensverwalter Strategic Wealth Partners.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt bleibt trotz gelockerter Corona-Beschränkungen angespannt. Vorige Woche stellten mehr als 1,5 Millionen Bürger erstmals einen Antrag auf staatliche Stütze. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 1,3 Millionen gerechnet.

Ein düsterer Ausblick drückte Aktien des Kreuzfahrtanbieters Carnival, die 4,4 Prozent nachgaben. Nach einem Rekordverlust von 4,4 Milliarden Dollar im Quartal rechnet der Konzern auch in der zweiten Jahreshälfte mit roten Zahlen. Mehrere Kreuzfahrtschiffe von Carnival waren Brennpunkte in der Pandemie mit Hunderten an dem Virus erkrankten Passagieren und Besatzungsmitgliedern. Papiere der Mitbewerber Royal Caribbean Cruises und Norwegian Cruise gaben je 1,7 Prozent nach.

