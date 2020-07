MÄRKTE-Wall Street beschleunigt Erholung - Nasdaq auf Rekordhoch

Frankfurt, 06. Jul (Reuters) - Nach dem verlängerten Wochenende in den USA startet die Wall Street mit frischem Schwung in die neue Börsenwoche. Die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 legten zur Eröffnung am Montag 1,3 beziehungsweise 1,4 Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq markierte mit einem Plus von 1,6 Prozent auf knapp 10.369 Punkte sogar ein erneutes Rekordhoch.

“Die nie dagewesene Flut billigen Notenbankgeldes im Finanzsystem macht Aktien für Anleger hoch interessant”, sagte Hussein Sayed, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses FXTM. “Dies wird die Kurse riskanter Geldanlagen wohl weiter nach oben treiben, obwohl die Bewertungen bereits ein extremes Niveau erreichen.”

Bei den Unternehmen stand Uber im Rampenlicht. Der Fahrdienstvermittler kauft einem Medienbericht zufolge den Essenslieferanten Postmates für 2,65 Milliarden Dollar in Aktien. Damit will das Unternehmen den eigenen Dienst Uber Eats stärken, nachdem die “Lieferando”-Mutter Takeaway den US-Rivalen GrubHub übernommen hatte. Uber-Aktien gewannen 4,1 Prozent.

