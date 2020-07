MÄRKTE-US-Anleger in Kauflaune - Tech-Rally geht weiter

Frankfurt, 08. Jul (Reuters) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch wieder nach oben bewegt. Der Dow-Jones-Index lag 0,7 Prozent höher bei 26.069 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg ebenso stark auf 3167 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq kletterte um ein Prozent auf 10.442 Punkte.

Anleger setzen auf eine rasche Erholung der Wirtschaft, was die Kurse bereits in den vergangenen Tagen teils deutlich antrieb. Besonders Technologiewerte blieben gefragt. Allerdings würden die Investoren der steigenden Zahl neuer Virus-Fälle und den potenziellen Problemen für die Wirtschaftserholung mittlerweile mehr Aufmerksamkeit schenken, sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom beim Vermögensverwalter Spartan Capital Securities in New York.

Starke Nachfrage verzeichnete Gold. Die “Antikrisen-Währung” übersprang erstmals seit knapp neun Jahren die wichtige Marke von 1800 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und stieg um 0,6 Prozent auf 1804,49 Dollar. “Wenn sich Gold weiter nach oben bewegt, ist das ein Zeichen dafür, dass immer mehr Menschen beginnen, sich gegen Risiken abzusichern, und das könnte künftig zulasten von Aktien gehen”, sagte Cardillo.

Aktien des Biotechkonzern Biogen sprangen um 7,7 Prozent nach oben. Der Konzern hat einen Zulassungsantrag für sein Alzheimer-Mittel Aducanumab bei der Gesundheitsbehörde FDA eingereicht.

Ein Quartalsverlust und ein trüber Ausblick setzten Levi Strauss zu. Die Aktien des Jeans-Herstellers fielen um mehr als vier Prozent. Wegen der Coronavirus-Krise müsse auch im zweiten Halbjahr mit einem schwachen Geschäft und anhaltendem Margendruck gerechnet werden.

Reporter: C Nivedita, Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168