MÄRKTE-Jobdaten stützen Wall Street - Virus-Sorgen bremsen

Frankfurt, 09. Jul (Reuters) - Etwas besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten stützen die Wall Street. Weiter steigende Coronavirus-Infektionen dämpften die Kauflaune der Anleger allerdings. Der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 kamen zur Eröffnung am Donnerstag kaum vom Fleck. Der technologielastige Nasdaq setzte dagegen seine Rekordjagd fort. Er gewann 0,8 Prozent und setzte mit 10.576,75 Punkten zum vierten Mal in fünf Handelstagen eine Bestmarke.

In der vergangenen Woche beantragten 1,31 Millionen Amerikaner Arbeitslosenhilfe, nach 1,41 Millionen in der Woche zuvor. Der Rückgang fiel größer aus als erwartet. “Die Erholung der Wirtschaft verläuft aber nicht so glatt wie diese Daten suggerieren”, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Die Dynamik scheine nachzulassen.

Trotz der Virus-Krise sei vorerst kein Ausverkauf an den Börsen zu erwarten, sagte Finanzmarkt-Experte Edward Park vom Vermögensverwalter Brooks Macdonald. “Wenn sich die Lage in den USA weiter verschlechtert und es erneut eine Art Lockdown gibt, werden zusätzliche Wertpapierkäufe der Notenbank Fed wahrscheinlicher.”

Zu den Verlierern am US-Aktienmarkt zählte Wallgreens mit einem Kursminus von gut fünf Prozent. Wegen erzwungener Filial-Schließungen im Rahmen der Pandemie-Restriktionen rutschte die Drogerie- und Apothekenkette in die roten Zahlen. Milliardenschwere Abschreibungen brockten der Firma einen Quartalsverlust von 1,95 Dollar je Aktie ein.

