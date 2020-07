MÄRKTE-US-Anleger halten sich zurück - Finanzwerte im Blick

Frankfurt, 10. Jul (Reuters) - Anleger an der Wall Street sind am Freitag angesichts der steigenden Virus-Infektionszahlen in den USA auf der Hut geblieben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 notierten wenig verändert bei 25.770 und 3151 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq unterbrach seinen Rekordlauf und fiel um ein halbes Prozent auf 10.495 Punkte.

In den USA wurden zuletzt mehr als 60.000 neue Virus-Fälle binnen eines Tages registriert. In den vergangenen zwei Wochen haben 41 der 50 Bundesstaaten einen Anstieg verzeichnet. Anleger hatten sich zuletzt dennoch auf eine Reihe von Wirtschaftsdaten konzentriert, die auf eine Belebung der Geschäftstätigkeit im Juni hingewiesen hatten. Seit seinen Tiefstständen im März ist der S&P-500-Index um mehr als 40 Prozent gestiegen und liegt nur noch rund sieben Prozent unter seinem Rekordhoch vom Februar.

Aktien großer US-Bankhäuser notierten am Freitag fester. JP Morgan gewannen 2,2 Prozent, Goldman Sachs 1,6 Prozent. Wie stark die Krise die US-Banken trifft und wie sie die Zukunft sehen, erfahren die Anleger erst bei der Bilanzvorlage in der neuen Woche. “Es wird zwar ein ziemlich hässliches Zahlenwerk sein, aber die Anleger neigen dazu, nach vorne zu schauen und nicht zurück”, sagte Marktstratege Art Hogan vom Vermögensverwalter National Securities.

Im Zuge fallender Ölpreise gerieten einige Aktien aus dem Energiesektor unter die Räder. Die Papiere von Occidental Petroleum verloren zeitweise mehr als ein Prozent.

