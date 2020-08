MÄRKTE-Geschäftszahlen heben Stimmung an US-Börse

Frankfurt/Bangalore, 03. Aug (Reuters) - Positiv aufgenommene Geschäftszahlen haben zum Wochenauftakt etwas Kauflaune an der US-Börse aufkommen lassen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,5 Prozent fester bei 26.543 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 3290 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte ein Prozent höher bei 10.851 Punkten. “Die Geschäftszahlen haben uns schön überrascht”, sagte Stephanie Link, Portfoliomanagerin bei Hightower Advisors. Zahlreiche Unternehmen haben die - zuvor drastisch gesenkten - Erwartungen übertroffen. Zugleich gilt aber das zweite Quartal als der Zeitraum, in dem die Corona-Krise besonders tiefe Einbrüche ausgelöst hatte.

Die Microsoft-Papiere legten 3,7 Prozent zu und waren größter Gewinner im Dow. Der Softwareriese ist am Kauf der US-Aktivitäten des chinesischen Videoportals TikTok interessiert. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine 45-tägige Frist gesetzt, um einen Verkauf der App auszuhandeln. Ein Deal zwischen ByteDance und dem US-Softwareriesen könnte die Social-Media-Landschaft verändern. Es wäre für Microsoft eine rare Gelegenheit, zu Konkurrenten wie Facebook und Snap aufzuschließen.

Die Papiere des Pharmakonzerns Eli Lilly gewannen 1,1 Prozent. Der Pharmakonzern untersucht in einer Studie in einem späten Stadium, ob sein Antikörper-Medikament die Verbreitung des Coronavirus in Altenheimen stoppen kann.

