MÄRKTE-Streit zwischen USA und China schlägt US-Anlegern auf Stimmung

Frankfurt/Bangalore, 04. Aug (Reuters) - Der Streit zwischen den USA und China - diesmal um den Videodienst TikTok - schlägt den Anlegern an der Wall Street auf die Laune. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Dienstag 0,2 Prozent tiefer bei 26.605 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,2 Prozent auf 3289 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq eröffnete kaum verändert bei 10.898 Zählern. Der Vorstoß zu einem Verkauf des US-Geschäfts des vor allem bei Jugendlichen beliebten Sozialen Netzwerkes stieß in China auf scharfe Kritik. China werde keinen “Diebstahl” des Unternehmens dulden, hieß es in der staatlichen Zeitung “China Daily”. Microsoft hatte sich offen für einen Kauf gezeigt. Die Aktien gaben 1,1 Prozent nach. “Es wird interessant sein, zu sehen, ob Microsoft TikTok kaufen kann”, sagte Stephen Lee, Portfoliomanager bei Logan Capital Management.

Kurzfristig stehe aber die Frage im Mittelpunkt, wie lange es dauere, bis die Verbraucher in der Pandemie wieder Vertrauen fassten, fügte er an. Der US-Kongress streitet nach dem Auslaufen einer zusätzlichen landesweiten Corona-Arbeitslosenhilfe über das nächste Hilfspaket. Die Gespräche sollten am Dienstag fortgesetzt werden.

Bei den Einzelwerten sorgten erneut Geschäftszahlen für Gesprächsstoff. So gaben die Papiere des Versicherungskonzerns AIG drei Prozent nach. Der bereinigte Gewinn war im abgelaufenen Quartal um 56 Prozent eingebrochen. Spirit AeroSystems fuhr einen größeren Verluste ein als erwartet, die Papiere gaben acht Prozent nach. Die Aktien des Modekonzerns Ralph Lauren rutschten 7,5 Prozent ab; das Unternehmen verfehlte die Erwartungen der Analysten.

