MÄRKTE-US-Anleger warten auf Hilfspaket

Frankfurt/Bangalore, 06. Aug (Reuters) - US-Anleger wagen sich vor neuen Gesprächen über ein weiteres Corona-Hilfspaket kaum aus der Deckung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Donnerstag 0,1 Prozent schwächer bei 27.193 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq notierten unverändert bei 3323 beziehungsweise 10.995 Punkten. “Derzeit legen die Leute eine kleine Pause ein, weil wir etwas Unsicherheit wegen des Virus haben, und auch beim Hilfspaket scheint wenig voranzugehen”, sagte Faron Daugs, Chef bei Harrison Wallace Financial.

Die Spitzenvertreter der Demokraten und Vertreter des US-Präsidialamts wollen am Donnerstag einen weiteren Versuch starten, sich doch noch auf ein Hilfspaket zu einigen. Dabei geht es vor allem um die Unterstützung der Millionen von Menschen, die in der Coronakrise ihren Arbeitsplatz verloren haben. Allein in der abgelaufenen Woche meldeten sich erstmals 1,2 Millionen Menschen arbeitslos, etwas weniger als erwartet.

Zu den größten Verlierern im Nasdaq gehörten die Papiere von Western Digital mit einem Minus von 12,6 Prozent. Der Computerzulieferer setzte im abgelaufenen Quartal weniger um als erwartet und rechnet auch für das laufende Vierteljahr nicht mit Besserung. Auch die Titel des Kreuzfahrtanbieters Norwegian Cruise und des Hotelkonzerns Hilton gehörten ebenfalls zu den Verlierern. Beide Unternehmen leiden massiv unter der Pandemie, die den Tourismus einbrechen lässt.

Reporterin: Medha Singh, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.