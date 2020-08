MÄRKTE-US-Börsen starten nach Trumps Corona-Hilfserlass fester

Frankfurt/Bangalore, 10. Aug (Reuters) - Nach der Anordnung von Corona-Hilfen durch US-Präsident Donald Trump sind die US-Börsen fester in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 0,8 Prozent fester bei 27.643 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent zu auf 3358 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,2 Prozent auf 11.029 Punkte. US-Präsident Donald Trump ordnete per Erlass Hilfen unter anderem für Arbeitslose und Studenten an, nachdem die Gespräche zwischen dem Präsidialamt und dem Kongress ergebnislos zu Ende gegangen waren. Finanzminister Steven Mnuchin und die Vorsitzende des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi zeigten sich offen für weitere Verhandlungen.

In den vergangenen Monaten hätten die Kursanstiege bei den Techwerten die Märkte in die Höhe getrieben, sagte Tim Chubb, Chefinvestor bei West Chester. “Für mich geht es jetzt um Corona-Hilfen als Katalysator für die Märkte.”

Die Aktien von Eastman Kodak brachen um 40 Prozent ein. Vor einigen Tagen hatte der Foto-Ausrüster die Zusage für einen Kredit in Höhe von 765 Millionen Dollar erhalten, um das Pharmageschäft auszubauen. Doch nun wurden Vorwürfe des Fehlverhaltens laut, und die zuständige Behörde legte das Geschäft auf Eis. Die Kodak-Aktien waren nach der Kreditzusage um mehr als 1000 Prozent nach oben geschnellt. Davon hatten Spitzenmanager profitiert, die zum Teil erst am Vortag Aktienoptionen erhalten hatten.

Ein Medienbericht über eine geplante Zusammenarbeit mit Amazon gab Simon Property Auftrieb. Die Aktien der amerikanischen Immobilienfirma legten 4,5 Prozent zu. Das Unternehmen will dem “Wall Street Journal” zufolge einige frühere Kaufhäuser in Logistik-Zentren für den Online-Händler umbauen.

Reporterin: Christina Amann Redigiert von Alexander Ratz Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702