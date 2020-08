MÄRKTE-Hoffnung auf neues Konjunkturpaket stützt Wall Street

Frankfurt, 12. Aug (Reuters) - In Erwartung einer raschen Einigung im Streit um ein neues US-Konjunkturpaket kehren Anleger an die Wall Street zurück. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Mittwoch um jeweils etwa ein Prozent. Die Aufwärtsdynamik scheine stark genug, um den S&P 500 auf ein Rekordhoch zu hieven, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Am Dienstag war der breit gefasste Index knapp daran gescheitert.

Zu den Favoriten am US-Aktienmarkt zählten erneut die Banken, die von frischem Wind für die Wirtschaft profitieren würden. Die Aktien von Bank of America, Citigroup, JPMorgan & Co. legten bis zu 2,1 Prozent zu.

Gefragt waren auch Ölkonzerne wie Exxon und Chevron, deren Aktien sich um jeweils etwa ein Prozent verteuerten. Sie erhielten Auftrieb vom steigenden Ölpreis. Dank eines überraschend starken Rückgangs der US-Lagerbestände verteuerte sich die Sorte WTI um knapp zwei Prozent auf 42,37 Dollar je Barrel (159 Liter).

