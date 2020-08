MÄRKTE-Gedämpfte Stimmung an US-Börsen

Frankfurt/Bangalore, 13. Aug (Reuters) - Die US-Börsen sind trotz eines Rückgangs der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit gedämpfter Stimmung in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Donnerstag 0,2 Prozent schwächer bei 27.902 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 3370 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,2 Prozent zu auf 11.028 Punkte.

In der abgelaufenen Woche meldeten sich in den USA erstmals seit März weniger als eine Million Menschen arbeitslos. In Washington kommen Republikaner und Demokraten im Ringen um ein Corona-Hilfspaket nicht voran. “Es sieht aber so aus, als ob der Markt entschieden hat, das ganze Thema optimistisch zu sehen, wie er es auch mit den anderen Themen macht - Konjunkturerholung, Gewinnerholung, Impfstoffe”, sagte Dan Eye, Analyst bei der Fort Pitt Capital Group.

Unter Druck gerieten die Papiere von Cisco mit einem Minus von rund zehn Prozent. Das Unternehmen blieb mit seinem Ausblick für das laufende Quartal unter den Expertenerwartungen.

