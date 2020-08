MÄRKTE-Wall Street startet freundlich in die Woche

Frankfurt/Bangalore, 17. Aug (Reuters) - Die Investoren an den US-Börsen sind zuversichtlich in eine von den Bilanzen der Einzelhändler geprägte Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete auf dem Niveau vom Freitag bei 27.914 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,3 Prozent auf 3383 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,6 Prozent auf 11.087 Punkte zu. Am Freitag war der S&P bis auf 0,4 Prozent auf sein Rekordhoch herangerückt. “Es ist im Grundsatz ganz einfach - bei Zinsen nahe Null muss das Geld irgendwo hin, und deswegen sind die Aktien auf Rekordniveau”, sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt beim Finanzdienstleister Spartan Capital.

Die Berichtssaison in den USA ist fast abgeschlossen, in dieser Woche stehen noch die Daten der großen Einzelhändler wie Walmart, Kohls oder Target an. Bis Freitag haben 457 der 500 Firmen im S&P ihre Zahlen veröffentlicht. Davon haben 81,4 Prozent die - zuvor drastisch gesenkten - Erwartungen übertroffen.

Um 0,6 Prozent abwärts ging es für die Papiere des chinesischen Internetkonzerns Alibaba: US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag erklärt, er prüfe ein Verbot des Unternehmens in den USA. Erst zuvor hatte er die Videoplattform TikTok ins Visier genommen und damit den Konflikt der USA mit der Volksrepublik verschärft.

