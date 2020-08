MÄRKTE-Konjunkturskepsis lastet auf Wall Street

Frankfurt, 20. Aug (Reuters) - Die Furcht vor einer schleppenden Wirtschaftserholung hat die Anleger an der Wall Street am Donnerstag umgetrieben. Neben einer verhaltenen Prognose der US-Notenbanker trübte auch ein Schwächesignal vom Arbeitsmarkt die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,6 Prozent auf 27.540 Punkte ab. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 3364 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 11.151 Punkten auf der Stelle.

“Das Fed-Protokoll war ein Realitäts-Check, dass sie da draußen Dinge sehen, über die sie besorgt sind”, sagte Anlageexperte Jeffrey Corliss vom Broker RDM Financial Group. Einige US-Notenbanker wiesen in der jüngsten Sitzung der Federal Reserve laut den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen darauf hin, dass der Aufschwung am US-Arbeitsmarkt schon jetzt an Fahrt verliere. Sie hielten daher zusätzliche Konjunkturstützen für nötig.

Untermauert wurde diese Sicht von der wieder über die Millionengrenze gestiegenen Zahl an wöchentlichen Anträgen auf US-Arbeitslosenhilfe. Insgesamt stellten vorige Woche 1,106 Millionen Bürger einen entsprechenden Erstantrag, von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 925.000 gerechnet.

Aktien des Chipherstellers Nvidia fielen um rund ein Prozent, obwohl der Konzern im dritten Quartal insgesamt mehr umsetzte als erwartet. Investoren zeigten sich enttäuscht über die Resultate in der Rechenzentrum-Sparte.

Die Verhandlungen mit der EU über die Lieferung von 225 Millionen Coronaimpfstoff-Dosen lockten hingegen Anleger in Aktien des deutschen Biotechunternehmens Curevac. Die Papiere legten mehr als elf Prozent zu. Der Impfstoff wird derzeit in der ersten Phase der klinischen Entwicklung an gesunden Erwachsenen getestet, mit ersten Ergebnissen rechnet das Unternehmen im vierten Quartal.

Reporter: Medha Singh and Sruthi Shankar Anika Ross, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 für Politik und Konjunktur 030 2201 33702 für Unternehmen und Märkte