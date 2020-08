MÄRKTE-Positive Firmenausblicke lassen US-Anleger zugreifen

Frankfurt/Bangalore, 26. Aug (Reuters) - Optimistische Firmenausblicke haben am Mittwoch für positive Impulse an den US-Börsen gesorgt. Der Index der Technologiebörse Nasdaq eröffnete 0,4 Prozent höher bei 11.516 Punkten und erreichte ein neues Rekordhoch. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,2 Prozent auf 3450 Zähler. Der Dow-Jones-Index. der Standardwerte zeigte sich mit 28.258 Punkten kaum verändert. Die boomende Nachfrage nach Tech-Aktien hatte zuletzt zu mehreren Rekorden an der Wall Street geführt. Auch die Aussicht auf weitere Unterstützung durch die US-Notenbank Fed sorgte für Kauflaune.

Im Fokus der Anleger stand eine wichtige geldpolitische Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstag. “Wir wissen, dass er über Inflation sprechen wird und dass er sagen wird, dass die Fed nach wie vor entschlossen ist, alle notwendigen Instrumente einzusetzen, um der Wirtschaft bei Bedarf zu helfen”, sagte Peter Cardillo, Ökonom bei Spartan Capital Securities in New York. Dennoch wolle der Markt von Powell bei dem virtuell abgehaltenen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole eine Bestätigung hören.

Bei den Einzelwerten war nach einer Prognoseanhebung vor allem der SAP-Konkurrent Salesforce gefragt. Aktien des Herstellers von Cloud-Software stiegen mehr als 17 Prozent. Salesforce hob die in der Corona-Krise zunächst zurückgeschraubten Ziele wieder an. Der Konzern profitiert vom Trend zum Home-Office. Nach dem Aktiensplit von Apple rückt Salesforce nächste Woche in den US-Index Dow Jones auf. Auch bei Hewlett Packard deckten sich Investoren ein. Die Aktien legten nach einem Ausblick über den Erwartungen von Analysten rund acht Prozent zu.

Reporter: Medha Singh; geschrieben von Stefanie Geiger, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 für Politik und Konjunktur oder 030 2201 33702 für Unternehmen und Märkte