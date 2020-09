MÄRKTE-Corona-Sorgen treiben Anleger an US-Börsen um

Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Die von Corona-Sorgen geplagten Anleger an der Wall Street haben sich vor dem Wochenende zurückgezogen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel am Freitag um 0,4 Prozent auf 27.786 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,3 Prozent ab auf 3347 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,1 Prozent schwächer bei 10.989 Zählern.

“Der Markt befindet sich im Moment in einem Vakuum”, sagte Thomas Hayes vom Vermögensverwalter Great Hill Capital. Vor allem Technologieaktien bekämen es zu spüren, wenn es Anzeichen für eine schleppende Konjunkturerholung gebe. Dann gebe es wiederum Tage mit steigenden Infektionszahlen und einer technischen Erholung, bei der wieder Gelder in den Tech-Sektor flössen. Laut einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben sich weltweit inzwischen mehr als 30 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert und fast eine Million sind gestorben. Die USA bleiben mit rund 6,6 Millionen bestätigten Fällen und fast 200.000 Toten das am stärksten betroffene Land gefolgt von Indien und Brasilien.

Vor allem die von Pandemie-Einschränkungen am stärksten betroffenen Sektoren zählten zu den Verlierern. Kreufahrtschiff-Betreiber wie Carnival und Royal Caribbean gaben bis zu 2,5 Prozent nach. Auch Aktien von Fluggesellschaften wie American Airlines, Hawaiian Holdings oder United sackten ab.

Aktien von Oracle und dem Cloud-Anbieter Fastly notierten ebenfalls schwächer. Insidern zufolge will die US-Regierung ihr Vorgehen gegen die chinesische Kurzvideo-App TikTok verschärfen. Ab Sonntag soll es demnach Menschen in den USA nicht mehr möglich sein, die App auf ihre Handys zu laden.