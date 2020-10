MÄRKTE-Wall Street startet mit Kursgewinnen in die Woche

Frankfurt/Bangalore, 05. Okt (Reuters) - Hoffnung auf eine rasche Genesung des an Covid-19 erkrankten US-Präsidenten Donald Trump hat an den US-Börsen am Montag zu Handelsbeginn für Kursgewinne gesorgt. Der Dow-Jones-Index<.DJI der Standardwerte stieg 0,8 Prozent auf 27.897 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte 0,7 Prozent auf 3373 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog 0,8 Prozent auf 11.166 Punkte an. Trumps Stabschef Mark Meadows zufolge könnte Trump noch am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden, in das er am Freitag zur Behandlung seiner Infektion mit dem Coronavirus gebracht worden war. Eine Entscheidung darüber sollte im Tagesverlauf fallen. Trumps Erkrankung vier Wochen vor der Präsidentenwahl hatte zum Wochenschluss für Unruhe an den Börsen gesorgt.

Für Rückenwind sorgte zudem die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen. Die Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hatte nach Gesprächen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin über weitere Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft zuletzt von Fortschritten gesprochen.

Die Aktien von Regeneron Pharmaceuticals legten zum Handelsstart 5,5 Prozent zu, nachdem Trump nach Angaben seines Arztes mit einer Antikörper-Kombination des Pharmakonzerns behandelt worden war. Dies zeige, dass das Mittel ein wichtiges Element bei der Behandlung sein könnte, sagte Thomas Hayes, Vorsitzender beim Investor Great Hill Capital in New York. Die Papiere von MyoKardia sprangen knapp 60 Prozent nach oben, nachdem Bristol-Myers Squibb mitgeteilt hatte, die Biotech-Firma für etwa 13 Milliarden Dollar kaufen zu wollen.