MÄRKTE-US-Börsianer hoffen auf Hilfspaket - Fluggesellschaften gefragt

Frankfurt/Bangalore, 09. Okt (Reuters) - Anleger an der Wall Street greifen in der Hoffnung auf irgendeine Art von Hilfen für die unter der Corona-Krise leidende Wirtschaft zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,4 Prozent höher bei 28.545 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 3463 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,6 Prozent auf 11.488 Punkte. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag von Unterstützung unter anderem für die schwer angeschlagenen Fluggesellschaften gesprochen. “Der Markt steigt weiter in der Erwartung, dass es irgendeine Art der Hilfen nicht nur für die Fluggesellschaften, sondern auch für den Rest des Landes geben könnte”, sagte Peter Cardillo, Chefanalyst beim Finanzdienstleister Spartan Capital Securities. Zu den Gewinnern gehörten die Aktien von JetBlue, Delta Air Lines, American Airlines und United mit einem Plus von bis zu 1,1 Prozent.

Die Papiere von Xilinx schnellten um 16,6 Prozent nach oben. Einem Bericht zufolge ist der Chiphersteller AMD an einer Übernahme des Rivalen interessiert; dabei geht es um ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar. Die AMD-Titel gaben 2,5 Prozent nach.