MÄRKTE-Techwerte stützten US-Börse - Corona-Hilfspaket im Blick

Frankfurt/Bangalore, 14. Okt (Reuters) - Gestützt von Kursgewinnen bei den Techwerten sind die US-Börsen am Mittwoch etwas fester in den Handel gestartet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete 0,2 Prozent fester bei 28.731 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 3515 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,2 Prozent vor auf 11.889 Punkte. Schwindende Hoffnungen auf weitere Corona-Hilfen in den USA drückten aber auf die Stimmung. “Die Märkte haben eine Pause eingelegt und verdauend die jüngsten Kursgewinne”, sagte Ryan Detrick, Marktstratege bei LPL Financial. “Sie bereiten sich auf die Berichtssaison und auf das anhaltende Hin-und-her in Washington vor, wo das Hilfspaket nicht vom Fleck kommt.”

