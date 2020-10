MÄRKTE-Wall Street im Plus - Warten auf US-Hilfspaket

Frankfurt, 20. Okt (Reuters) - In Erwartung von Bewegung im Streit um ein neues Konjunkturpaket in den USA tasten sich Anleger an den dortigen Aktienmarkt zurück. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg am Dienstag zu Handelsbeginn um 0,8 Prozent auf 28.419 Punkte, während der breit gefasste S&P 500 0,7 Prozent auf 3450 Zähler zulegte. Der technologielastige Nasdaq erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 11.548 Stellen.

Im Tagesverlauf endet eine Frist, die Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, gesetzt hatte, um die Differenzen zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress zu überwinden. “Die Rechnung ist einfach”, sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. “Kommt es zu keiner Einigung, würde das die Verabschiedung der dringend benötigten Hilfen auf die Zeit nach der Präsidentenwahl am 3. November verschieben.”

Die Bilanzsaison bot Licht und Schatten: Der während der Pandemie gestiegene Bedarf an Reinigungsmitteln und Papierhandtüchern bescherte dem Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble (P&G) ein überraschend großes Gewinnplus. Der Anbieter von “Meister Proper” hob daraufhin seine Gesamtjahresziele an. Die Aktie gewann rund zwei Prozent.

Die Titel von IBM fielen dagegen um 6,4 Prozent. Die IT-Firma steigerte zwar Umsatz und Gewinn. Börsianer monierten aber den Verzicht auf einen Ausblick. Sie rechne zum Jahresende allerdings mit einem kräftigen Wachstum, prognostizierte Analystin Julie Bhusal Sharma vom Research-Haus Morningstar.