MÄRKTE-Hoffnung auf US-Konjunkturpaket hält Wall Street im Plus

Frankfurt, 22. Okt (Reuters) - Anleger an der Wall Street wetten weiter auf zusätzliche Konjunkturhilfen der US-Regierung. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung am Donnerstag jeweils etwa 0,3 Prozent zu. “Alle Realisten stellen sich aber darauf ein, dass es vor der Wahl keine Einigung geben wird”, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone. Am 3. November stellen sich US-Präsident Donald Trump sowie Teile des Kongresses zur Wiederwahl.

Unterstützung erhielten die US-Börsen außerdem von ermutigenden Firmenbilanzen. So stiegen die Aktien von Coca-Cola um zwei Prozent. Dank seines Sparkurses habe der weltgrößte Getränke-Hersteller einen Quartalsgewinn über Analystenprognosen vorgelegt, kommentierte Kevin Grundy von der Investmentbank Jefferies. Der Absatz habe die geringen Erwartungen ebenfalls übertroffen.

Auch bei Dow fiel der Gewinnrückgang aufgrund konsequenter Kostenkontrolle geringer aus als befürchtet. Die Papiere des Chemiekonzerns verteuerten sich daraufhin um fast drei Prozent.