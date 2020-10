MÄRKTE-Kursrutsch bei Tech-Werten lastet auf Wall Street

Frankfurt/Bangalore, 30. Okt (Reuters) - Ein Kursrutsch bei Tech-Werten hat die US-Börsen zum Wochenschluss belastet. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Freitag 0,6 Prozent auf 26.515 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,5 Prozent auf 3291 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,8 Prozent auf 11.095 Punkte. Auch der Rekordanstieg bei den Coronavirus-Neuinfektionen wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl zehrte an den Nerven der Investoren. Der Dow steuert auf die schwächste Woche seit dem Corona-Crash im März zu. “Ich würde mich nicht wundern, wenn die Umsätze kur vor der Abstimmung nochmal hochgehen”, sagte Ryan Detrick, Marktstratege beim Finanzdienstleister LPL Financial.

Ganz oben auf der Verkaufsliste standen die Aktien von Apple mit einem Minus von 3,5 Prozent: Der Tech-Gigant verbuchte den stärksten Rückgang bei den Erlösen mit iPhones seit zwei Jahren, weil sich viele Kunden vor der Einführung der neuesten 5G-Modelle mit Käufen zurückhielten. Auch der Verzicht auf eine Umsatzprognose kam nicht gut an. Unter Druck standen auch die Amazon- und Facebook-Papiere: Amazon geht von höheren Kosten im Zusammenhang mit der Pandemie aus, Facebook stellt sich auf ein schwierigeres Jahr 2021 ein.