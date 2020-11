MÄRKTE-US-Börsen legen zu - Machtwechsel im Weißen Haus erwartet

Frankfurt, 03. Nov (Reuters) - In Erwartung eines Machtwechsels in Washington decken sich Anleger mit US-Aktien ein. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 stiegen zur Eröffnung am Dienstag um bis zu 1,5 Prozent.

“Die Märkte sind zuversichtlicher geworden, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahl ohne eine wochenlange Hängepartie gewinnt”, sagte Derek Halpenny, Chef-Analyst für Europa bei Bank Mitsubishi UFJ. Sollten Bidens Demokraten auch in beiden Kammern des Kongresses die Mehrheit erobern, könne der Nachfolger des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump durchregieren, ergänzte Jean-Marie Mercadal, Chef-Anleger des Vermögensverwalters OFI. “In Anbetracht der Covid-19-Krise dürfte eine demokratische Regierung schnell ein groß angelegtes Konjunkturprogramm verabschieden.”

Vor diesen Hintergrund griffen Investoren vor allem zu konjunkturabhängigen Werten. So stiegen die Aktien von Banken wie Citigroup und JPMorgan oder Industriekonzernen wie Caterpillar und Honeywell um bis zu drei Prozent.

Papiere des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba fielen dagegen um fast neun Prozent. Der für Donnerstag geplante weltgrößte Börsengang seiner Tochter Ant in Shanghai und Hongkong ist vorerst geplatzt. Der Betreiber des Online-Zahlungsabwickler Alipay erfülle den dortigen Börsenbetreibern zufolge die Offenlegungspflichten nicht.