MÄRKTE-Erfolg bei Corona-Impfstoff treibt Dow um 1600 Punkte nach oben

Frankfurt/Bangalore, 09. Nov (Reuters) - Der mutmaßliche Erfolg bei dem Corona-Impfstoffkandidaten von BioNTech und Pfizer sorgt für Rekorde an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete am Montag 5,7 Prozent höher bei 29.929 Punkten und damit so hoch wie nie. Damit hat er alle Verluste seit Beginn der Corona-Krise im März wieder wettgemacht. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 3,7 Prozent auf 3638 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq 1,2 Prozent auf 12.042 Punkte.

“Wir kommen dem Ende der Krise näher, und das ändert alles”, sagte Thomas Hayes, Manager bei Great Hill Capital. “Die Wirksamkeit des Impfstoffs überschreitet die wildesten Erwartungen bei weitem, und das spiegelt sich am Markt wieder.” BioNTech und Pfizer kündigten an, noch im November eine Notfallgenehmigung für das Mittel zu beantragen, sobald auch die Daten zur Sicherheit vorliegen. Die Pfizer-Aktien gewannen 15 Prozent, die BioNTech-Papiere ein Viertel.

Nigel Green, Chef des Vermögensverwalters deVere, warnte aber vor allzu großem Optimismus. “Es liegt immer noch ein langer Weg vor uns.” Man müsse weitere Studienergebnisse abwarten, um zu sehen, ob das Medikament tatsächlich zugelassen werden könne.

Aufwärts ging es bei den Aktien von Unternehmen, die besonders unter den Corona-Einschränkungen leiden und zum Teil ihren Betrieb einstellen mussten. Aktien von Fluggesellschaften wie American Airlines, United AirlinesUAL.O>, Kreuzfahrtanbietern wie Carnival oder Norwegian und Kinobetreibern wie AMC schnellten um bis zu zwei Drittel nach oben. Techwerte wie Amazon, die von den Ausgangsbeschränkungen profitiert hatten, gehörten dagegen zu den Verlierern.